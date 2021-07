Raul Jimenez di nuovo in campo: 230 giorni dopo la frattura del cranio

Il giocatore messicano dei Wolves aveva tenuto il mondo calcistico con il fiato sospeso: ora in campo nella prima amichevole del team inglese.

Sono passati ben 230 giorni da quando Raul Jimenez, attaccante del Messico e del Woverhampton, aveva subito la frattura del cranio per un testa contro testa con David Luiz, nel match di Premier League tra i Wolves e l'Arsena. Ora torna finalmente in campo.

Raul Jimenez è sceso in campo per la prima amichevole pre-stagionale dei Wolves, contro il Crewe Alexandra: vistoso copricapo nero per l'ex Benfica, arrivato in Premier League nel 2018 dopo l'esperienza lusitana e quella in Liga con la maglia dell'Atletico Madrid.

Lo scorso maggio Raul Jimenez era tornato in panchina nel match contro il Manchester United, senza però giocare: contro il Crewe primo tempo da titolare per il messicano, uscito a inizio ripresa per lasciare spazio a Patrick Cutrone nella gara persa 1-0 con il centro di Long.

Jimenez si prepara pian piano al ritorno in campo ufficiale, dopo aver rischiato la vita. Era stata la compagna Daniela Basso a raccontare il terrore di quei frangenti:

"In quel momento, purtroppo, il mio primo pensiero è stato che fosse morto. Di solito i calciatori reagiscono, invece non vedevo niente, non riuscivo a vedere i suoi occhi. Ci sono voluti 45 minuti prima che sapessi che era vivo".

Matt Perry, medico dei Wolves, aveva a più volte elogiato la ripresa di Jimenez:

"Quella di Raul è stata una ripresa eccellente. Una lesione e una commozione cerebrale possono richiedere mesi per riprendersi completamente e il trauma cranico a volte lascia deficit permanenti. Lui non ne ha e può pensare a riprendere la carriera che ama, ma è comunque necessaria una certa cautela".

Primo passo, fatto.