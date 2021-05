Raspadori lascia il ritiro azzurro: si aggrega al gruppo dell'Under 21

Giacomo Raspadori lascia, almeno per il momento, il gruppo della Nazionale di Roberto Mancini.

L’attaccante del Sassuolo che nel corso degli ultimi giorni ha preso parte alla prima parte del ritiro con la quale l’Italia sta preparando la spedizione a Euro 2020, nel corso della mattinata ha salutato i compagni che questa sera prenderanno parte all’amichevole contro San Marino, per trasferirsi a Tirrena e aggregarsi quindi al gruppo dell’Under 21.

Gli azzurrini stato infatti preparando la sfida con il Portogallo valida per i quarti di finale degli Europei di categoria e lo stesso Raspadori farà parte del rosa a disposizione del commissario tecnico Nicolato.

A confermarlo è stata la FIGC attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Il calciatore Giacomo Raspadori, dopo l’esame clinico effettuato dallo staff medico azzurro, ha lasciato questa mattina il gruppo della Nazionale al Forte Village per aggregarsi all’Under 21 in ritiro a Tirrenia, in vista della gara Italia-Portogallo valida per i Quarti di finale di UEFA Euro Under 21”.