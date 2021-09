Raspadori mette da parte l'Inter: "C’è il momento giusto per ogni ambizione"

Raspadori ha parlato dei paragoni: "Io un po' Vialli e un po' Mancini, somiglio ad Aguero, ho studiato Paolo Rossi, Eto'o mi ha rubato gli occhi".

Un sogno che si realizza, una serata che aspetti da tutta la vita. Giacomo Raspadori è l'uomo copertina dell'Italia campione d'Europa di Roberto Mancini. A soli 21 anni, compiuti il 18 febbraio scorso, l'attaccante del Sassuolo ha disputato mercoledì sera la prima partita da titolare con la Nazionale maggiore segnando un goal e propiziando l'autorete di Utkus del 2-0.

Ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport, l'attaccante classe 2000 del Sassuolo racconta i momenti in cui il commissario tecnico Roberto Mancini gli ha comunicato la decisione di lanciarlo dal primo minuto.

"Non molto prima della partita: “Goditi il momento e ricordati che per la carriera di un ragazzo sfruttare le occasioni è tutto”".

Raspadori riavvolge il nastro e torna alla convocazione per Euro 2020, vinto dagli 'Azzurri'.

"La sera della lista dei 26 era più confusione in testa che emozione. I brividi più forti quando ho sollevato la coppa e quando ho debuttato a Bologna, Italia-Repubblica Ceca: entravo in campo con la maglia della squadra di cui non mi ero perso una partita da quando avevo 5-6 anni".

A chi somiglia? Il 21enne prova a tracciare un suo identikit, paragonandosi ad alcuni grandi attaccanti del presente e del passato.

"Per fisico, tecnica e stile di gioco forse ad Aguero. Uno di quelli che ho studiato di più assieme a Tevez, Di Natale e anche Paolo Rossi, guardando le sue partite con papà. Ma chi mi ha rubato gli occhi più di tutti è Eto’o, generoso come pochi: quando un attaccante diventa un punto di riferimento per la squadra".

Un 9 come Vialli e 10 come Mancini? Raspadori è d'accordo.

"Ci può stare: mi piace come sintesi e mi ci vedo. Ma soprattutto: non sarebbe male... E l’abbraccio sincero, vero, che mi ha dato Vialli subito prima di Italia-Lituania mi ha scaldato il cuore. E lo porterò sempre con me".

In estate si era parlato di un possibile addio di Raspadori, con tanti top club sulle sue tracce.

"Mai pensato di andare via, mai avuti dubbi: per il mio percorso, in questo momento, penso sia la cosa migliore. Mi sono appena affacciato sul calcio dei grandi: la cosa più importante è stare in campo il più possibile. E poi sento molto il ruolo di ambasciatore di “Generazione S”, il rappresentare questo progetto: sono qui da quando avevo 10 anni, sono cresciuto assieme alla società, credo nel migliorare avendo dei valori alle spalle. E in questo spero di essere ispirazione per tanti ragazzi".

Tra le società che si sono interessate a Raspadori c'è anche l'Inter di Simone Inzaghi. Per il classe 2000, che ha sempre dichiarato la sua fede nerazzurra, non una squadra qualsiasi...