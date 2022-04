Raspadori e la Juve: "L'interesse mi inorgoglisce, la mia ambizione è arrivare a quel livello"

I riflettori puntati e le pressione non lo distraggono. L'obiettivo di Giacomo Raspadori è quello di volare in alto. E non è un caso se Mancini lo abbia voluto nella rosa della Nazionale che ha conquistato Euro 2020 e che ora su di lui sia piombata la Juventus, a caccia dell'erede di Paulo Dybala.

Il classe 2000 ha parlato ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport proprio dell'interesse del club bianconero:

"Se mi inorgoglisce? Assolutamente sì. Non posso negare di essere contento che si faccia il mio nome per un trasferimento alla Juve o ad altri grandi club. La mia ambizione è arrivare a giocare lì, a quel livello. E se ci riuscirò sarà merito del Sassuolo, società che mi ha fatto crescere sotto ogni aspetto".

Caratteristiche diverse ma la possibilità di raccogliere la pesante eredità che lascerà la 'Joya' a partire dal 1° luglio. Raspadori confessa la sua ammirazione per l'argentino e conferma di poter ricoprire lo stesso ruolo:

"È un motivo di orgoglio essere accostato a lui e che si pensi a me come suo erede. Paulo ha una qualità impressionante. In comune abbiamo il gusto e la tendenza a legare il gioco. Dietro al centravanti lui è bravissimo e anche io mi trovo molto bene: alle spalle di Scamacca cerco spazi invitanti e mi diverto. Sono cresciuto come centravanti e mi piace ancora fare il 9, però in questo ruolo sono al centro del gioco".

Ambizione, talento e fame. Raspadori è pronto a giocarsi il posto in un grande club, senza la certezza di una maglia da titolare:

"No, guadagnarsi le cose giorno dopo giorno mi piace. Non ho mai dato nulla per scontato. Amo faticare per raggiungere le cose".

L'attaccante del Sassuolo confessa di aver parlato del possibile passaggio alla Juve con Chiellini, Bonucci e Locatelli.

"Qualche battuta la fanno, ci sta. Ma non mi chieda quali… Con i compagni di Nazionale più esperti parlo molto, chiedo consigli e cerco di imparare. A Coverciano vado presto in palestra, ma Giorgio e Leo sono lì sempre prima di me. Allora capisci perché sono arrivati in alto, cosa difficile, e ci sono rimasti per tantissimi anni, cosa difficilissima".

Il calcio internazionale e ritmi completmente diversi rispetto alla Serie A. Raspadori non ha paura di confrontarsi con palcoscenici come quello della Champions League.

"Guardandola in tv ti accorgi della differenza. Ed è quella la manifestazione che ambisco a giocare. Io mi sento pronto per velocità di pensiero e se la testa va veloce ci metti meno ad adattarti ai ritmi e all’intensità".

Tra gli idoli c'è anche un ex Juventus. In comune? La fame e l'ambizione, che non devono mai mancare.

"Aguero, Tevez, Rooney: attaccanti che corrono, campioni con la garra. La garra è fondamentale perché ti spinge oltre i limiti".

Ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport, Raspadori ha parlato anche della cocente delusione per l'eliminazione contro la Macedonia del Nord nel playoff per il Mondiale:

"Silenzio totale, delusione tremenda. La fortuna è stata avere compagni di enorme spessore umano che hanno pensato a consolare noi giovani. Durante la partita si capiva che gli eventi non si stavano incastrando nel migliore dei modi. Si percepiva che avremmo potuto fare di più".

La delusione è alle spalle, anche se secondo Raspadori tornerà a farsi sentire nuovamente con veemenza in autunno, a ridosso della competizione in programma in Qatar tra novembre e dicembre.

"È passata, ma tornerà in autunno. Grazie al mio equilibrio ho smaltito la delusione nello stesso tempo in cui avevo smaltito l’euforia post Europeo. Ma sono cose che devi conservare dentro di te: per ricordare le emozioni che vuoi rivivere e le amarezze che invece non vuoi più riprovare. L’analisi del passato serve: capire cosa ti ha portato al trionfo prima e alla sconfitta poi è fondamentale".

Difficile spiegare i motivi di un'eliminazione che continua a far male.

"Non c’è una motivazione precisa, probabilmente abbiamo perso un po’ di entusiasmo. Non credo a fortuna e sfortuna, ma all’Europeo si era creata una magia che poi è svanita. In estate qualcosa di superiore ci aveva dato una mano".