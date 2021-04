Raspadori come Aguero, il paragone di Marocchi: "Per la rapidità dentro l'area"

Settimana da sogno per il gioiellino del Sassuolo che segna nell'Under 21 e poi anche alla Roma. Il classe 2000 sogna e si ispira ad Aguero.

Una settimana da sogno per Giacomo Raspadori. L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è costretto a fare a meno di Berardi e Caputo in attacco e lancia il classe 2000, reduce dal gol con l'Under 21 in Nazionale nell'Europeo.

Galvanizzato dal goal e responsabilizzato dalla fascia di capitano contro la Roma, Raspadori gioca un match da veterano: ben integrato con la squadra, sfiora il goal in più di un'occasione, poi a 5' mette il proprio sigillo alla gara.

Un match da ricordare per Raspadori che a fine gara è davvero entusiasta:

"Andrò a letto con la fascia da capitano, è stata una giornata bellissima. Quella appena trascorsa è stata una delle settimane più belle del mio percorso, ringrazio la società, il mister e tutti coloro che hanno vestito questa fascia in passato come Magnanelli e Berardi".

Anche De Zerbi al termine del match ha applaudito Raspadori:

"Avevo in mente di dargli la fascia per militanza e perché era una bella immagine per lui. A volte i sogni si possono realizzare. Ho parlato con Consigli e Magnanelli e anche loro erano d’accordo con la mia scelta. Ha un potenziale davvero enorme".

Una crescita costante per Raspadori che ha debuttato tra i professionisti a maggio 2019. Il primo goal in Serie A arriva un anno dopo, a luglio 2020, contro la Lazio.

Adesso la rete da capitano contro la Roma. In un'intervista recente, Raspadori aveva rivelato a chi si ispira:

"Eto’o è il giocatore simbolo, il giocatore che più mi ha colpito. Un leader silenzioso, che in campo trasmetteva energia e passione ai compagni. Oggi il mio riferimento è Aguero, mi piacerebbe essere associato a lui per le qualità tecniche e tattiche, ma anche per il suo stile di gioco. Penso che mi appartenga".

Dagli studi di Sky, anche Giancarlo Marocchi è convinto delle potenzialità del gioiellino del Sassuolo:

"Sì, il livello lo deciderà la carriera, però così rapido dentro l'area, come si è mosso nel goal che ha fatto è stato molto, molto bello perchè non bisogna essere alti un metro e novantacinque per trovarsi lo spazio dentro l'area, ma è rapido nel controllo e nella girata".

Dalla nazionale al Sassuolo, dall'Europeo alla Serie A, Raspadori segna e si prende anche delle belle responsabilità, il futuro è suo.