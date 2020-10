Il sorteggio di metterà di fronte e . Incrocio che risveglia dolci ricordi in Marcus Rashford, giovane attaccante dei Red Devils.

Rashford infatti su Twitter ha raccontato il precedente risalente al marzo 2019, quando il Manchester United riuscì a ribaltare la sconfitta dell'andata vincendo 1-3 al 'Parco dei Principi'.

Let me tell you a little story about @RomeluLukaku9



We are playing PSG in the second leg of the Champions League, with little little hope of qualifying. 2-0 down on agg.



2 mins in, Rom scores.

30 mins in, Rom scores.



We need one more goal to qualify.



94th min - penalty...