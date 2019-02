Rashford miglior giocatore dello United: premiato da Sam del Trono di Spade

Il giovane attaccante del Manchester United è stato premiato dall'attore che interpreta Samwell Tarly, grande amico di Jon Snow.

Dopo l'addio di Josè Mourinho, il Manchester United ha avuto uno scatto di orgoglio. Vincente e convincente sotto mister Solskjaer, la squadra di Old Trafford punta ad entrare in Champions League dal campionato, ma si candida anche a dire la sua nell'attuale edizione. A cominciare dagli ottavi. Tanti giocatori sono rinati, sopratutto Marcus Rashford.

Il giovane attaccante del Manchester United, infatti, è diventato a dir poco fondamentale dopo l'addio di Mourinho, tanto da segnare in quasi tutte la gare di Premier League in cui è stato impiegato. Goleade dei Red Devils e Rashford sempre presente in zona goal con sei centri in otto match.

Non è una sorpresa che Rashford sia un grande giocatore se ben utilizzato. E' stata una sorpresa per i giocatori del Manchester United, invece, la presenza al centro sportivo di John Bradley, attore britannico divenuto celeberrimo negli ultimi anni per la partecipazione a Il Trono di Spade.

L'attore, nato e cresciuto a Manchester, è sempre stato un grande tifoso dello United. La società ha deciso di invitare l'interprete di Samwell Tarly, grande amico di Jon Snow e componente dei Guardiani della Notte, per premiare lo stesso Rashford come giocatore del mese.

Sia i giocatori, da Mata a Pogba, passando per De Gea, Lingard, Sanchez e Lukaku, sia lo stesso Bradley hanno espresso la propria felicità per l'incontro su Instagram. Una serie di successo in tv e una serie di vittorie consecutive in campionato. Contenti tutti.