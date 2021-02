Rashford a Goal: "La gente guarda solo le reti e gli assist"

Marcus Rashford è uno dei punti di forza del Manchester United di questa stagione: già 16 reti e 9 assist all'attivo per lui, titolare inamovibile di Ole Gunnar Solskjaer che, solo in sporadiche circostanze, lo ha fatto partire dalla panchina.

Il talento inglese ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Goal, facendo leva sulla forza mentale che, soprattutto nel calcio di oggi, è una componente fondamentale per poter rendere al meglio in un club così titolato come i 'Red Devils'.

"Non puoi giocare nel Manchester United se non possiedi forza mentale. Se non riesci a sostenere la pressione, non puoi esibirti in un club così importante. Abbiamo dimostrato in più occasioni di potercela fare, si tratta soltanto di avere continuità. Quest'anno è stato migliore e possiamo ancora fare meglio con un grande finale di stagione. Tutto inizia dalla mentalità vincente di alcuni singoli che la trasmettono al gruppo: qualunque cosa serva per vincere, la squadra e lo staff sono disposti a farla. Questo deve essere parte di noi anche in futuro se vogliamo raggiungere il successo".