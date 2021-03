Il rappresentante di Giroud: "Per un pomeriggio è stato della Juventus"

L'attaccante francese è rimasto al Chelsea, dove è protagonista, ma in autunno è stato vicino alla Juve: "È stato praticamente bianconero".

La ricerca dell'attaccante è stato il tormentone estivo nel calciomercato della Juventus. Alla fine Pirlo ha avuto Alvaro Morata, che lo sta ripagando della fiducia con i goal in Champions League.

Tra i nomi gravitati intorno alla squadra bianconera c'è stato anche quello di Olivier Giroud. L'attaccante francese del Chelsea sembrava sul punto di partire in estate e per qualche ora è stato ad un passo dalla Juventus.

A rivelarlo è stato Vincenzo Morabito, agente FIFA che lavora come intermediario e rappresenta gli interessi del classe 1986 per l'Italia.

"Io rappresento il suo agente, Manuello, per l’Italia. In autunno, quando erano sfumati Suarez, Dzeko e Morata non sembrava fattibile in prestito, per un pomeriggio è stato praticamente della Juventus".

Le carte in tavola alla fine sono cambiate, ma non è stata l'unica volta in cui il francese ex Montpellier e Arsenal è stato vicino al campionato italiano.