Rapinoe contro il razzismo: "Koulibaly ha reagito, mi ha ispirato"

Megan Rapinoe contro il razzismo e l'omofobia a margine del FIFA The Best 2019: "Koulibaly è tra le persone che più mi hanno ispirato".

Megan Rapinoe è la calciatrice più forte del mondo: l'atleta americana è stata premiata alla Scala di Milano nel FIFA The Best 2019 come miglior giocatrice dell'anno. Le sue parole sul palco del prestigioso teatro hanno emozionato la platea.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La Rapinoe ha parlato del razzismo e l'omofobia, tirando in ballo anche il difensore del Kalidou Koulibaly:

"Una delle cose che mi ha ispirato di più quest'anno sono state persone come Koulibaly, che hanno reagito al razzismo. Poi penso a quella giovane iraniana che purtroppo si è data fuoco perché non le hanno permesso di giocare. E a tutte quelle donne che ogni giorno devono lottare per fare lo sport che vogliono. Queste storie mi hanno ispirato, ma mi deludono, perché ho l'impressione che, se dobbiamo cambiare davvero, tutti dobbiamo arrabbiarci contro gli atti di razzismo e omofobia".

La campionessa degli invita tutti i presenti a lottare in prima linea contro qualsiasi forma di discriminazione: