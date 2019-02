Rapid Vienna-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Inter torna in Europa League, partendo dai sedicesimi di finale: il Rapid Vienna aspetta la squadra di Luciano Spalletti.

L'Inter di Luciano Spalletti, dopo aver salutato la Champions a dicembre, si tuffa in Europa League, con i sedicesimi di finale contro il Rapid Vienna. Sarà in Austria la gara d'andata.

Non è il miglior momento di forma stagionale per l'Inter, che però ha dato un buon segnale nell'ultima giornata di Serie A contro il Parma. L'Europa League sarà un banco di rilancio. Il Rapid Vienna, invece, non vive proprio la sua migliore stagione, per usare un eufemismo: nella Bundesliga austriaca occupa l'ottava posizione.

QUANDO SI GIOCA RAPID VIENNA-INTER

Rapid Vienna-Inter è in programma giovedì 14 febbraio alle ore 18.55. L'Allianz Stadion, nella bellissima città austriaca, sarà lo scenario della partita.

DOVE VEDERE RAPID VIENNA-INTER IN TV E STREAMING

Come tutta l'Europa League, anche la sfida tra Rapid e Inter sarà un'esclusiva di Sky Sport'. La partita potrà essere vista sui canali SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite). Grazie alla piattaforma SkyGo, la garà potrà essere seguita anche in streaming tramite computer, smartphone e tablet.

Non sarà quindi possibile vedere la partita in chiaro su TV8.

PROBABILI FORMAZIONI RAPID VIENNA-INTER

Tanti dubbi per Luciano Spalletti, soprattutto perché la lista UEFA dell'Inter impone dei limiti numerici (non sono presenti Gagliardini, Joao Mario e Dalbert). In più c'è da sopperire alle squalifiche di Brozovic e Skriniar. A centrocampo sarà fondamentale il recupero di Borja Valero. Miranda si candida per un posto in difesa, mentre in attacco Keita è ancora out. Lautaro rileverà Icardi, non convocato e nell'occhio del ciclone dopo essersi visto togliere la fascia da capitano in favore di Handanovic.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Muldur, Dibon, Barac, Potzmann; Schwab, Ljubicic; Murg, Knasmullner, Schobesberger; Alar.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.