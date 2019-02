Rapid Vienna-Inter, le pagelle: Perisic e Lautaro sugli scudi, male Nainggolan

Le pagelle di Rapid Vienna-Inter: Lautaro decide e fa dimenticare Icardi, Perisic crea e ispira. Male Nainggolan, ancora indietro fisicamente.

RAPID VIENNA

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger 6; Potzmann 5.5, Sonnleitner 6.5, Hofmann 5, Bolingoli 6; Grahovac 5.5 (63' Knasmueller 6.5), Schwab 5.5; Thurnwald 4.5 (53' Schobesberger 6.5), Ljubicic 5, Ivan 6.5; Berisha 5 (82' Murg s.v.).

INTER

HANDANOVIC 6.5 - Prima da capitano, un tiro in porta subito e una parata. Percorso netto.

CEDRIC 5.5 - Parte bene, è propositivo. Poi si spegne nella ripresa e soffre Ivan.

DE VRIJ 6.5 - Sicurezza e personalità contro avversari che lo impegnano il giusto negli ultimi 20 metri.

MIRANDA 6 - Ordinaria amministrazione: il Rapid in area ci arriva poco.

ASAMOAH 6 - Poco in fase offensiva, si vede di più dietro. Non brilla, non demerita.

VECINO 5.5 - Partita di fisico e corsa, dovrebbe andare a nozze. Invece fatica. E si divora un goal.

BORJA VALERO 6 - Cerca di dare ordine dove ordine non c'è.

POLITANO 5.5 - Due conclusioni dal limite poco precise, pochi dribbling e meno iniziative. (78' CANDREVA s.v.)

NAINGGOLAN 5 - Indietro fisicamente, manca due grosse occasioni in area. (83' NAINGGOLAN s.v.)

PERISIC 6.5 - I suoi dribbling sono gli unici spunti offensivi dell'Inter, che senza di lui sarebbe piatta.

LAUTARO MARTINEZ 7 - Lotta con le unghie e con i denti, rimane in campo e gioca sul dolore dopo un acciacco nel finale. Segna il rigore decisivo. Soprattutto: non fa rimpiangere Icardi.