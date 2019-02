Rapid Vienna-Inter, il ‘terremoto’ Icardi regala una chance a Lautaro

L’Inter sarà impegnata questa sera in Europa League contro il Rapid Vienna. Icardi fuori dai giochi, il peso dell’attacco graverà su Lautaro Martinez.

Mettersi alle spalle la più turbolenta delle vigilie e concentrarsi sul campo. Sono questi i primi due obiettivi dell’Inter in vista della partita con il Rapid Vienna che segna il debutto stagionale dei nerazzurri in Europa League.

La decisione della società di privare Mauro Icardi della fascia di capitano e quella dello stesso argentino di non partire alla volta dell’Austria con il resto dei compagni, hanno portato ad un vero e proprio terremoto nell’ambiente nerazzurro, al crearsi di una situazione fino a poche ore fa inimmaginabile che può essere superata solo con una buona prova ed un risultato che magari spiani la strada che conduce agli ottavi di finale del torneo.

Con l’ex capitano fuori dai giochi, il peso dell’attacco meneghino graverà sulle spalle di Lautaro Martinez. Il talento argentino, dopo tanta panchina, tanta pazienza, ma anche il goal decisivo realizzato a Parma pochi giorni fa, si riscopre chiamato a sfruttare una chance inaspettata che potenzialmente potrebbe anche cambiare il volto della sua stagione.

In attesa infatti di capire come si evolverà la situazione che ha Icardi per protagonista, è proprio il giovane Toro l’unico centravanti in grado adesso di fornire certezze. Contro il Rapid verrà schierato da unica punta in un 4-2-3-1 che dovrebbe prevedere un terzetto composto da Politano, Nainggolan e Perisic a suo supporto.

Per il resto, Luciano Spalletti punterà su Handanovic tra i pali, mentre la linea difensiva davanti al neo-capitano nerazzurro dovrebbe essere composta da Cedric, De Vrij, Miranda ed Asamoah, con Vecino e Borja Valero chiamati invece a comporre il duo di mediana.

La giornata più difficile è passata, a parlare ora sarà il campo. L’Inter, almeno in Europa, riparte da Lautaro Martinez e da un gruppo che potrebbe anche uscire rinforzato dalla vicenda Icardi.

Le probabili formazioni di Rapid Vienna-Inter:

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Dibon, Hofmann, Bolingoli; Grahovac, Schwab; Murg, Knasmullner, Ivan; Berisha.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.