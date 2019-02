Rapid Vienna-Inter, i tifosi si schierano con Handanovic: "C'è solo un capitano"

Al termine della gara vinta dall'Inter a Vienna, i tifosi nerazzurri hanno intonato un coro pre-Handanovic: spaccatura totale con Icardi?

Icardi convocato, non presente, infortunato, in dubbio per il campionato. In dubbio per il futuro nerazzurro. Insomma, il caos che in queste ultime ore ha riempito bocche, quotidiani, pagine web. Contro il Rapid Vienna ad indossare la fascia c'era Samir Handanovic, nuovo capitano scelto dall'Inter per il proseguo della stagione.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Senza Maurito, l'Inter ha vinto e messo un piede agli ottavi di Europa League. In attesa del ritorno, e di capire se Icardi sarà della gara, i tifosi nerazzurri che hanno viaggiato fino a Vienna per seguire Handanovic e compagni, si sono schierati fortemente al fianco del portiere. Ovviamente al centro della discussione senza alcuna colpa.

Dopo l'1-0 firmato Lautaro Martinez, sostituto di Icardi al centro dell'attacco, i fans nerazzurri arrivati a Vienna hanno deciso con chi stare, intonando il classico coro 'C'è solo un capitano', diretto proprio allo stesso Handanovic.

Tra i più attenti e importanti nel match contro il Rapid, Handanovic ha parlato a fine gara della situazione venutasi a creare:

"E' stata una cosa inaspettata. In ogni caso noi dobbiamo concentrarci sulle partite e non su quanto accade intorno. Dobbiamo pensare a giocare a calcio, è fondamentale mettere passione e fuoco in allenamento"

Se i tifosi di Vienna, nerazzurri si intende, hanno scelto Handanovic come nuovo possessore ufficiale della fascia, sul web la divisione tra pro-Icardi e contro-Maurito continua. I detrattori dell'argentino ricordano come la questione dell'aumento di stipendio gli abbia fatto perdere credibilità, mentre i suoi amatori mettono davanti agli occhi le reti messe a segno con la casacca dell'Inter.

L'articolo prosegue qui sotto

Intanto per la gara contro la Sampdoria, per la quale Icardi resta in dubbio causa infortunio annunciato da Inter e giocatore sui social, Handanovic ricoprirà ovviamente ancora una volta il ruolo di capitano. Sarà curioso capire da che parte si schiererà San Siro, se con il portiere o il suo attaccante.

La società ha preso una decisione forte nell'escludere Icardi dal possesso della fascia, usando giri di parole nelle dichiarazioni pre-Rapid Vienna, senza mai nominare direttamente Wanda Nara, moglie e agente del nerazzurro, spesso sopra le righe nel parlare di spogliatoio e dirigenza di casa Inter.

Le questioni interne allo spogliatoio, tra voci, bufale, episodi comprovati e aneddoti continuano a moltiplicarsi, allargando a dismisura un caso improvviso, nato dalla costola di un rinnovo fin qui mai arrivato e ora capitolo secondario rispetto al caos venutosi a creare.