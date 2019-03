Ranieri uomo delle decisioni forti: vinse un Derby sostituendo De Rossi e Totti all'intervallo

La Roma riparte da Ranieri. Con lui in panchina ha sempre vinto il derby: nella storia la rimonta del 2010, quando sostituì Totti e De Rossi.

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità, adesso ci sono anche quelli: è Claudio Ranieri a sostituire Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma. Sarà quindi il tecnico testaccino a quanto meno traghettare la compagine giallorossa fino alla fine di una stagione che sin qui è stata condita da troppi alti e bassi.

Per Ranieri, che solo lo scorso 28 febbraio è stato esonerato dal Fulham, si tratta ovviamente di un clamoroso ritorno. Romano, romanista ed ex giocatore della Roma, è approdato per la prima volta sulla panchina della compagine capitolina nel settembre del 2009 quando subentra al dimissionario Luciano Spalletti e vi è rimasto fino al febbraio 2011, quando a sua volta si è dimesso dopo una serie di risultati non soddisfacenti.

La prima avventura di Ranieri alla guida della Roma è stata comunque più che positiva, visto che ha anche sfiorato uno storico Scudetto sfumato solo nelle ultimissime giornate della stagione 2009/10 quando fu l’Inter di Mourinho e compiere il risultato decisivo. Oltre agli ottimi risultati ottenuti però, Ranieri è rimasto nel cuore di molti tifosi giallorossi anche per una particolare affinità con i derby.

Il tecnico romano infatti, ha visto la sua Roma imporsi in tutte e quattro le stracittadine giocate contro la Lazio. Ha vinto entrambi i confronti nella stagione 2009/10, il derby del girone d’andata del campionato 2010/11 ed anche quello disputatosi in Coppa Italia nel gennaio del 2011.

Tutti successi ovviamente estremamente importanti per il popolo giallorosso, ma ce ne è uno in particolare nel quale Ranieri ci ha messo tanto del suo. Siamo nell’aprile del 2010, si gioca Lazio-Roma e i giallorossi, dopo essere passati in svantaggio già al 13’ (goal di Tommaso Rocchi), chiudono un primo tempo in netto affanno e in balia di una Lazio padrona del campo.

Ranieri, sorprendendo tutti, decide di lasciare negli spogliatoi i due leader della squadra, Totti e De Rossi, per gettare nella mischia Menez e Taddei. Una doppia mossa che in molti faticano inizialmente a comprendere, ma che di fatto modifica il volto della partita. La Roma infatti nella ripresa cambia marcia e, dopo un rigore parato da Julio Sergio a Floccari, mette i biancocelesti all’angolo.

Prima infatti proprio Taddei si procura un calcio di rigore che Vucinic non sbaglia, poi Menez si procura un calcio di punizione che ancora l’attaccante montenegrino capitalizza per la doppietta personale e soprattutto per il 2-1 finale.

Siamo alla 34esima giornata del torneo e quel derby passato alla storia per le scelte di Ranieri sembra poter rappresentare il preludio di un finale di stagione destinato a culminare con la vittoria dello Scudetto. La storia poi dirà che le cose non andranno così, ma nessuno potrà cancellare quella domenica d’aprile nella quale la Roma vinse il derby lasciando negli spogliatoi Totti e De Rossi.