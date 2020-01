Ranieri una furia contro i suoi giocatori: "Stasera me li mangio vivi"

La esce con le ossa rotte dalla stadio Olimpico, dove questo pomeriggio ha perso cinque a uno contro una scatenata, alle prese con una striscia di undici vittorie consecutive in campionato. Ma l'atteggiamento della Sampdoria non può essere comunque giustificabile.

A fine partita, ai microfoni di 'Sky Sport', Claudio Ranieri si è infatti dimostrato una furia contro i suoi giocatori e soprattutto il loro atteggiamento iniziale.

Claudio Ranieri poi ha anche tempo per parlare di calciomercato, dimostrando di avere idee chiare e decise.

"Caprari? Se dovesse andar via, ne deve arrivare uno più forte. Non ho dato il benestare alla partenza di nessuno se non arriva qualcuno più bravo. Non credo arrivi Defrel, era già qui l'anno scorso..."