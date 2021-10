Ranieri molto vicino al ritorno in Premier: contatti in corso col Watford

Claudio Ranieri è vicinissimo al ritorno in Premier League: dopo le esperienze sulla panchine di Chelsea e Leicester, è a un passo dal Watford.

Claudio Ranieri è pronto a tornare in Inghilterra. A oltre cinque anni di distanza dall'impresa alla guida del Leicester con la vittoria della Premier League nella stagione 2015/2016, l'allenatore romano è vicinissimo alla panchina del Watford.

Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, nelle ultime ore ci sono stati contatti tra gli 'Hornets' e il classe 1951 per sostituire Francisco Munoz, esonerato questa mattina. Per lo spagnolo è stata fatale la sconfitta di misura contro il Leeds di Marcelo Bielsa, firmata da una rete di Diego Llorente in avvio.

Per Ranieri si tratterebbe della terza esperienza in Premier League dopo quelle alla guida del Chelsea dal 2000 al 2004 e proprio del Leicester dal 2015 al 2017. Il 69enne è svincolato dalla scorsa estate, ovvero dalla fine dell'esperienza sulla panchina della Sampdoria.

ℹ Watford FC confirms Xisco Muñoz has left his post as the club's Head Coach. — Watford Football Club (@WatfordFC) October 3, 2021

Xisco Munoz era alla guida del Watford dal dicembre 2020, quando prese il posto di Vladimir Ivic. Undici mesi dopo si conclude l'esperienza a Vicarage Road. Il club ha spiegato i motivi della scelta di esonerare l'allenatore attraverso il comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "Il Consiglio ritiene che le recenti prestazioni indichino una forte tendenza negativa in un momento in cui la coesione della squadra dovrebbe migliorare visibilmente".

Gli 'Hornets' avevano iniziato nel migliore dei modi la nuova Premier League con la vittoria sull'Aston Villa, prima delle tre sconfitte di fila contro Brighton, Tottenham e Wolverhampton. Poi il successo a Norwich, prima dell'1-1 con il Newcastle e il ko di ieri contro il Leeds.

Il Watford è al 14° posto della classifica con 7 punti in altrettante partite. La dirigenza degli 'Hornets' ha deciso di esonerare Munoz per dare una scossa e ha individuato in Claudio Ranieri l'uomo giusto per risalire la graduatoria e allontanarsi dalla zona pericolosa.