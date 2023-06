Ranieri sotto la curva del Cagliari: ferma gli insulti al Bari

Gesto di grande fair play da parte del tecnico romano che ha invitato i propri tifosi a non insultare quelli del Bari al termine della finale playoff.

La notte dello Stadio San Nicola di Bari ha celebrato l'ennesima impresa di Claudio Ranieri che, alla guida del Cagliari, ha centrato una clamorosa promozione in Serie A proprio all'ultimo respiro.

Il goal di Pavoletti contro i pugliesi è arrivato al quarto minuto di recupero oltre il 90' riscrivendo il finale di un copione che sembrava ormai scritto, con i 'Galletti' a pregustare il ritorno in A dopo 12 anni. E invece no. Perché contro Sir Claudio non è mai detta l'ultima parola.

Per il tecnico romano si concretizza l'ennesimo capolavoro di una carriera nella quale ha saputo scrivere pagine memorabili di questo sport e anche questa volta è stata proprio una sua mossa a rivelarsi decisiva: l'inserimento di Pavoletti all'89' ha pagato i dividendi e cinque minuti dopo è stato proprio il classe 1988 a firmare il blitz promozione.

Al fischio finale è esplosa la festa cagliaritana con Ranieri visibilmente commosso, e abbracciato dai membri della panchina sarda, conscio di aver costruito un altro piccolo grande capolavoro.

A seguire questo frame estremamente toccante, ne è seguito un altro, all'insegna del grande fair play che da sempre lo contraddistingue. L'allenatore si è diretto sotto il settore ospiti, invitando i propri tifosi - che stavano urlando 'Serie B' alla curva del Bari - a festeggiare la vittoria e a non offendere i sostenitori avversari, pretendendo il massimo rispetto nei confronti degli sconfitti.

Un gesto di grande fair play che evidenzia, ancora una volta, lo spessore umano oltre che tecnico di uno dei personaggi più apprezzati del panorama calcistico italiano che, ad anni 71, si è regalato un'altra notte memorabile da custodire nell'album dei ricordi.