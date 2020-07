Ranieri risponde alle proteste della Juventus: "Paratici, non fare così..."

Nel silenzio dell'Allianz Stadium, si è sentita chiramente la risposta di Claudio Ranieri a delle proteste della dirigenza della Juventus.

Nella partita che ha deciso lo Scudetto 2019/2020, c'è stato un episodio che, per via dello stadio vuoto, non è sfuggito a nessuno. Il protagonista è stato Claudio Ranieri, come riportato da 'Tuttosport'.

In uno stadio senza tifosi le parole pronunciate da Claudio Ranieri si sentono forti e chiare. E il rimbrotto arriva anche alle orecchie dei dirigenti bianconeri, seduti in tribuna allo Stadium: il tecnico della ha sentito le loro proteste per un intervento duro di Ramirez nei confronti di Matuidi che l’arbitro ha deciso di non sanzionare. Qualche parola di troppo che Ranieri non ha gradito e alle quali ha replicato con il rimprovero.

"Signori, siete la : Paratici non fare così".

Quasi un rimprovero da parte dell'allenatore della Sampdoria alla dirigenza della Juventus, rea secondo il tecnico di aver protestato troppo e senza motivo. La partita, come ben sapete, è poi finita 2-0 ed ha consegnato lo Scudetto alla Vecchia Signora.