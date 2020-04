Tornare in campo? Ranieri avverte: "Un nostro giocatore è tornato positivo"

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, chiede certezze per un ritorno in campo: “Dobbiamo muoverci con cautela e attenzione”.

Ripartire per riuscire a portare a termine il campionato. Mentre i vertici del calcio italiano cercano la migliore soluzione possibile per provare a tornare in campo una volta che l’emergenza Coronavirus avrà dato un minimo di tregua e ci sarà quindi la possibilità di giocare in assoluta sicurezza, c’è chi in questa settimana si sta ponendo delle domande più che legittime.

Nel corso dell’ultimo mese c’è chi si è schierato a favore di una pronta ripartenza e chi invece spera in una conclusione anticipata del torneo, il tutto mentre in molti si chiedono se realmente ci sia la possibilità di garantire delle certezze.

Tra le società che maggiormente sono state colpite dal contagio c’è certamente la ed il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri, in un’intervista rilasciata a Radio 1, ha posto sul tavolo una questione che non può essere trascurata.

“Io ho avuto un giocatore che era stato dichiarato prima positivo, poi negativo e poi ancora, dopo che ha ripreso ad allenarsi a casa, di nuovo positivo. Per questo motivo io dico che serve cautela, dobbiamo stare attenti, ho anche letto che questo virus potrebbe dare problemi al cuore. Perché si giochi, i calciatori devono essere totalmente idonei. Io non dico ciò che è giusto o ciò che è sbagliato, ma serve che i dottori si mettano d’accordo su ciò che va fatto, questo per dare sicurezza ai giocatori”.

I calciatori in questo periodo si stanno allenando nelle proprie case, ma per scendere in campo serve ben altro.