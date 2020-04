Ranieri controcorrente: "Il calcio deve essere l'ultimo a ripartire"

Claudio Ranieri frena sul ritorno in campo: "Non è credibile tenere i giocatori in clausura per quattro mesi. Tamponi? Non sarebbe giusto, nè etico".

Mentre la Lega di vota all'unanimità per la ripresa del campionato tra gli addetti ai lavori sorge qualche dubbio sull'opportunità di tornare a giocare nel breve periodo.

Claudio Ranieri, in una lunga intervista concessa a 'Il Corriere della Sera', ad esempio frena decisamente e chiede più tempo.

"Ciascuno di noi avrebbe voglia di tornare sul campo. Ma questo è il momento della prudenza. Nessuno sa come reagisce il virus sul fisico di un atleta e se dovesse succedere qualcosa di grave chi se ne assumerebbe la responsabilità? Sulle date non ci sono certezze. La verità è che ci sono ancora troppi morti e troppi contagiati per ricominciare".

Anzi, secondo il tecnico della , proprio il calcio dovrebbe essere uno degli ultimi settori a ripartire dopo l'emergenza sanitaria.

"Siamo una delle industrie più a rischio. E non vorrei che la fretta ci portasse a commettere degli errori. Prima del calcio deve ripartire il Paese. Hanno ragione la Pellegrini e Fognini. Non c’è solo il pallone. Anzi dico di più: essendo il nostro uno sport di contatto, dovrebbe essere l’ultimo a rimettersi in moto, sicuramente dopo le altre discipline per natura più distanziate, come per esempio nuoto e tennis".

Ranieri inoltre non considera giusto nè etico sottoporre tutti i calciatori ai tamponi mentre i normali cittadini non riescono a farlo.

"In questo momento c’è gente che ne ha più bisogno di noi. Non possiamo scavalcare i cittadini, non sarebbe né giusto, né etico. Ho degli amici che sono stati ammalati e il tampone non sono riusciti a farlo perché non se ne trovano e perché non ci sono i reagenti".

Infine l'allenatore esclude l'idea di un maxi-ritiro che rischierebbe di mettere a dura prova anche la salute mentale dei giocatori.