Ranieri applude Cristiano Ronaldo: "C'è solo da stringergli la mano"

Il tecnico della Sampdoria ha elogiato lo stacco di Ronaldo in occasione del goal della Juve: "Goal da NBA, è stato in aria un'ora e mezza".

Applausi a scena aperta per Cristiano Ronaldo, non solo dai tifosi della . Anche gli avversari, compresi quelli battuti oggi dal suo colpo di testa, hanno elogiato lo stacco del lusitano, capace di saltare per 71 cm e andare oltre la traversa per segnare il decisivo 2-1 contro la .

Anche Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha voluto togliersi il capello davanti alla rete di Cristiano Ronaldo. Un goal che ha fermato i blucerchiati di misura, dopo che gli stessi avevano conquistato il Derby pochi giorni fa, arrivando al turno infrasettimanale sulle ali dell'entusiasmo.

Ai microfoni di Sky, Ranieri non ha certo usato giri di parole:

"C'è solo da stringere la mano a Cristiano Ronaldo e applaudirlo. Queste cose valgono il prezzo del biglietto".

Murru, che per il resto della gara ha alternato buone giocate ad altre deludenti, non poteva fare altro:

"Cosa gli posso dire se gli avversari fanno cose del genere? Ronaldo ha fatto una cosa da NBA, è stato in aria un’ora e mezza".

La Sampdoria ci ha provato, ma è stata battuta da due giocate super: