Ranieri alla Sampdoria, Ferrero 'consigliato' da Totti e Cassano

Come riportato da 'Il secolo XIX', Ferrero ha sentito al telefono sia Cassano che Totti, prima di decidere definitivamente di acquistare Ranieri.

Claudio Ranieri è ormai di fatto il nuovo allenatore della , anche se siamo ancora in attesa dell'annuncio ufficiale. Il presidente Ferrero in un primo momento sembrava indeciso tra Iachini e De Biasi, ma poi ha propeso definitivamente per Claudio Ranieri negli ultimi giorni, facendo anche un notevole sforzo economico.

Secondo quanto riportato dal 'Secolo XIX', un aiuto decisivo per la trattativa, in termini di consiglio, è stato dato a Massimo Ferrero da due consiglieri speciali: Antonio Cassano e Francesco Totti.

Secondo il noto quotidiano ligure, Ferrero ha chiamato Antonio Cassano, con la scusa di un invito allo stadio Marassi, poi ha chiesto all'ex giocatore un consiglio proprio su Ranieri. Secca la risposta di 'Fantantonio', che ovviamente è stata affermativa.

Ferrero ha poi chiesto a Cassano cosa ne pensasse Totti, visto che lo ha voluto proprio lui a lo scorso anno ed ha valutato da vicino il suo stato d'animo. Cassano ha messo in contatto proprio Totti e Ferrero, e anche da parte del 'Pupone', ovviamente, è arrivato il pieno avallo all'operazione.

Dopo queste due chiamate, Ferro avrebbe alzato la cornetta e chiamato Ranieri, per comunicargli la sua più totale intenzione ad ingaggiarlo per salvare la Sampdoria da questo momento critico. Il resto è storia, o quasi...