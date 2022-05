Rangers-Lipsia dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

RANGERS-LIPSIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Rangers-RB Lipsia

Rangers-RB Lipsia Data: 5 Maggio 2022

5 Maggio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN , Sky Sport (canale 254 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky GO, NOW

Ultimo ostacolo prima della finale: Rangers e RB Lipsia pronte a darsi battaglia per 90 o più minuti alla ricerca del pass fondamentale per accedere all'ultimo atto dell'Europa League.

I Gers sono reduci dall'Old Firm contro il Celtic pareggiato per 1-1 nell'ultimo turno di Scottish Premiership: il pari siglato da Sakala non è riuscito a cambiare le sorti di un incontro che, verosimilmente, ha spianato agli Hoops la strada verso il titolo.

I tedeschi, invece, nel weekend sono stati sconfitti per 3-1 a Monchengladbach: il solo goal di Nkunku non è bastato ai ragazzi di Tedesco, quinti a -1 dalla zona Champions League.

Nella gara d'andata delle semifinali 1-0 firmato nel finale da Angelino, ma senza la regola dei goal fuori casa tutto è ancora possibile.

In questa pagina troverete tutto ciò che è utile sapere su Rangers-Lipsia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO RANGERS-LIPSIA

Rangers-Lipsia, in programma giovedì 5 maggio 2022, verrà disputata all'"Ibrox" di Glasgow: il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE RANGERS-LIPSIA IN TV

Sarà possibile seguire in diretta TV Rangers-Lipsia sia su Sky che su DAZN: nel primo caso basterà sintonizzarsi con Sky Sport al canale 254 del satellite.

Nel secondo caso, invece, bisognerà scaricare l'app di DAZN compatibile con le moderne Smart TV o console di videogiochi, o dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

DOVE VEDERE RANGERS-LIPSIA IN DIRETTA STREAMING

Lo stesso discorso vale per la diretta streaming di Rangers-Lipsia: Sky offrirà la visione dell'evento agli abbonati scaricando l'app di Sky Go e accedendo con le proprie credenziali.

Per gli abbonati DAZN, invece, basterà scaricare l'app su dispositivo mobile o accedere al sito ufficiale della piattaforma.

Un'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio streming on demand di Sky che, se in possesso del pacchetto Sport, consentirà la visione dell'evento.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Rangers-Lipsia tramite la consueta diretta testuale proposta da GOAL. Vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi del match dell'Ibrox dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca del match sarà affidata a Ricky Buscaglia, mentre Sky non ha ancora comunicato il commentatore di Rangers-Lipsia.

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS-LIPSIA

Van Bronckhorst con la difesa confermata con Tavernier e Barisic ai lati, Goldson e Bassey in mezzo. Lundstram e Davis faranno da schermo dietro ad Arfield, Aribo e Kent. La punta sarà Sakala.

Tedesco con il consueto 3-4-1-2 con Gvardiol, Orban e Simakan in difesa, questi ultimi di rientro dalla squalifica. Henrichs, Laimer, Kampl e Angelino in mediana, e Olmo alle spalle di Nkunku e André Silva.

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Lundstram, Davis; Arfield, Aribo, Kent; Sakala. All. Van Bronckhorst

RB LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino; Olmo; Nkunku, André Silva. All. Tedesco