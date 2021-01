Rangers-Celtic dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Rangers e Celtic si sfidano nell'Old Firm, uno dei derby più importanti del Mondo: tutte le informazioni e dove vederlo in tv e streaming.

RANGERS-CELTIC: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 2 gennaio 2021

2 gennaio 2021 Orario: 13.30

13.30 Canale : Sky

Streaming: Sky Go e Now TV

Rangers contro Celtic, protestanti contro cattolici. Per la seconda volta in questa stagione, la si ferma per l'Old Firm. La partita notoriamente più importante del paese, ma anche uno dei derby più sentiti d'Europa e del Mondo, tra pallone e religione.

Per quanto riguarda la classifica della Scottish Premier League, i Rangers di Steven Gerrard comandano ampiamente con 59 punti, ben 16 in più rispetto ai rivali di sempre, fermi a 43. Il dominio del Celtic, dunque, sta per essere interrotto. Un successo della formazione di Neil Lennon, che ha due partite da recuperare rispetto alla capolista, potrebbe però riaprire parzialmente ogni discorso di titolo.

Rangers e Celtic si sono già sfidate lo scorso 17 ottobre, ma in casa del Bhoys: la formazione di Gerrard è uscita vincitrice dal terreno di gioco rivale per 2-0, grazie a una doppietta decisiva messa a segno dal difensore Connor Goldson.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere su Rangers-Celtic: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO RANGERS-CELTIC

Rangers-Celtic, l'Old Firm di Scozia, è in programma nel primo pomeriggio di sabato 2 gennaio 2021 e si giocherà all'Ibrox Park, stadio dei Gers. Il calcio d'inizio della sfida è previsto per le ore 13.30.

La gara tra Rangers e Celtic sarà visibile in tv: Sky ha infatti acquisito i diritti di alcune partite della Scottish Premier League e trasmetterà l'Old Firm, in diretta e in esclusiva, sul canale Sky Sport Football. La telecronaca sarà affidata a Filippo Benincampi.

Rangers-Celtic sarà visibile anche in , e non solo in televisione: Sky mette infatti a disposizione degli appassionati l'applicazione SkyGo, facilmente scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

L'alternativa è rappresentata dall'opzione Now TV, mediante l'abbonamento a uno dei pacchetti presenti.

Gerrard non dovrebbe cambiare la formazione che ha vinto in casa del St. Mirren nell'ultima partita dell'anno. L'unica modifica potrebbe riguardare l'inserimento di Kent al posto di Roofe nel tridente. In campo anche il terzino Tavernier, capocannoniere del campionato, e il centrale Goldson, autore nell'ultimo Old Firm della doppietta decisiva.

Anche Lennon dovrebbe confermare praticamente in toto la formazione che ha chiuso il 2020 battendo nettamente il United. In difesa, in coppia con Ajer, potrebbe però esserci Bitton al posto di Jullien, vittima di un problema a un ginocchio. Attacco formato da Griffiths e da Edouard, accostato anche al negli ultimi giorni.

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Helander, Barisic; Davis, Aribo, Kamara; Hagi, Morelos, Kent.

CELTIC (4-1-3-2): Barkas; Frimpong, Bitton, Ajer, Taylor; Soro; Christie, Turnbull, McGregor; Griffiths, Edouard.