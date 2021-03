Ramsey voleva tirare il rigore, Cuadrado consegna la palla a Morata

Ramsey dopo essersi conquistato il rigore contro la Lazio sembrava intenzionato a calciarlo, Cuadrado però ha consegnato la palla a Morata.

La vittoria in rimonta contro la Lazio ha permesso alla Juventus di non perdere ulteriore terreno dalle milanesi e presentarsi al meglio all'appuntamento decisivo in Champions League.

Vedi l'episodio completo di 'Senti qua' su DAZN

Vittoria quella bianconera che porta la firma di Alvaro Morata, autore di una doppietta. Lo spagnolo prima ha concluso al meglio un contropiede innescato da Chiesa, poi ha trasformato con grande freddezza il rigore conquistato da Ramsey.

Come raccontato nella rubrica 'Senti qua' su DAZN però prima della battuta c'è stato qualche secondo di incertezza. Il gallese, che come detto si era conquistato il penalty per fallo di Milinkovic-Savic, ha preso in mano il pallone sperando forse di presentarsi dagli undici metri.

A fare chiarezza allora ci ha pensato Cuadrado che, da leader dello spogliatoio, ha strappato il pallone dalle mani di Ramsey per consegnarlo a Morata. In assenza di Cristiano Ronaldo, insomma, le gerarchie sono chiare.