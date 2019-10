Ramsey salta Galles-Slovacchia: in recupero dal fastidio all'adduttore

Aaron Ramsey non giocherà con il Galles contro la Slovacchia: rimarrà a riposo per recuperare al meglio da un fastidio all'adduttore.

Aaron Ramsey tira il fiato. Dopo tre presenze consecutive da titolare in , domenica sera non è stato protagonista in - . E non lo sarà nemmeno con il contro la Slovacchia domani sera.

La federazione sui propri canali ufficiali ha annunciato che il centrocampista bianconero non prenderà parte alla sfida, con l'obiettivo di recuperare la miglior condizione e scendere in campo domenica contro la .

Ramsey è infatti alle prese con un leggero fastidio all'adduttore che lo ha colpito nell'intervallo della sfida tra Inter e . A rivelare il problema è stato Maurizio Sarri nel post-gara. Nonostante questo, Giggs lo ha comunque portato in nazionale.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 DIWEDDARIAD CARFAN | SQUAD UPDATE 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Aaron Ramsey has stayed behind in to regain fitness for Sunday’s game against Croatia 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇭🇷 #TogetherStronger pic.twitter.com/zKC9G6dj4Q — Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) October 9, 2019

Dopo diversi mesi di assenza, il classe 1990 ex ha ritrovato campo con la Juventus nelle ultime settimane: ha esordito a Madrid contro l'Atlético, poi tre di fila da titolare contro , e in Serie A.

Contro la Croazia spera di ritrovare anche la maglia del Galles, per poi tornare a essere protagonista nella Juventus dopo aver saltato le sfide contro Leverkusen e Inter.