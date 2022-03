Ramsey ritorna in campo dopo un mese: Van Bronckhorst lo schiera in Scottish Cup

In panchina ci è tornato lo scorso 5 marzo, quando aveva risolto il dubbio dei tifosi dei Gers relativi alle sue condizioni, troppo spesso chiacchierate nell'ultimo periodo, pur senza comunicazioni ufficiali: Aaron Ramsey è tornato in campo con la maglia dei Rangers.

Finora la sua non è un'esperienza troppo positiva: in Scozia ha collezionato 5 presenze, l'ultima delle quali datata 17 febbraio, giusto 4 minuti al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund. Al Dens Park di Dundee Giovanni Van Bronckhorst ha deciso di schierarlo nuovamente, tra l'altro dall'inizio.

L'unica altra volta in cui era successo contro l'Annan il 12 febbraio in Coppa di Lega scozzese: altro giro, e altro match da titolare sempre in Coppa, 79 minuti complessivi e qualche giocata.

E' ancora lontano dalla forma migliore, questo sì: il centrocampista gallese in prestito dalla Juventus dovrà dimostrare di meritarsi la permanenza ai Rangers, ma finora i dati non lo premiano.

Come detto 5 presenze in 12 partite, 2 da titolare: la buona notizia, per lui, è che è ritornato in campo. Il resto si vedrà: e nella stagione magica dei Gers, che in Europa continuano a sorprendere, nulla può essere dato per scontato.