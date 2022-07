Ramsey out, Arthur in partenza: la Juventus lavora per un altro colpo a centrocampo

La risoluzione con Ramsey e il probabile addio di Arthur liberano risorse per un ulteriore acquisto a centrocampo, il nome caldo è Paredes.

Aaron Ramsey non è più un calciatore della Juventus. Il centrocampista gallese, arrivato in bianconero nel 2019 a parametro zero, ha ufficialmente risolto il contratto che lo legava ancora alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2023.

Un risparmio non da poco per le casse della Juventus, considerato che Ramsey guadagnava 7 milioni di euro netti a stagione e che non rientrava nei piani tecnici di Max Allegri in vista della nuova stagione.

Lo stesso discorso, seppure con qualche sfumatura diversa, vale per Arthur col brasiliano in uscita dalla Juventus dopo un paio di stagioni decisamente deludenti.

La cessione dell'ex Barcellona, anche in prestito, libererebbe ulteriori risorse economiche oltre a fare spazio nell'affollato centrocampo bianconero e permetterebbe alla società di tornare sul mercato per rinforzare ulteriormente il reparto.

In tal senso il nome più caldo è quello di Leandro Paredes, già passato in Serie A dove ha vestito le maglie di Empoli e Roma prima di trasferirsi a Parigi, dove è attualmente chiuso e non rientra nei piani del nuovo tecnico Galtier.

La Juventus è quindi al lavoro per riportarlo in Italia e affidargli la regia. Una soluzione in più che tornerebbe utilissima ad Allegri, anche considerando l'infortunio occorso a Paul Pogba, destinato a restare fuori probabilmente un paio di mesi causa lesione del menisco esterno.