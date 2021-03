Ramsey non giocherà col Galles: "Non si unirà alla squadra per infortunio"

Nonostante la convocazione di pochi giorni fa, Aaron Ramsey non giocherà con il suo Galles in questa pausa per le nazionali a causa di un infortunio.

Il suo stato fisico era già stato reso noto dalla Juventus coon un comunicato ufficiale, ma la selezione britannica aveva comunque voluto valutare la situazione fisica del classe 1990.

Diweddariad Carfan 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Aaron Ramsey is unable to join up with the squad due to injury.



James Lawrence will meet up with the squad in Belgium due to cross-border quarantine restrictions.#TogetherStronger pic.twitter.com/09IZLuzMEq