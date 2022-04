Ramsey 'chiama' la Juventus: "Ho un altro anno di contratto, in estate ne parleremo"

8 presenze e 2 goal, di cui l'ultimo nell'Old Firm perso contro il Celtic: l'esperienza di Aaron Ramsey ai Rangers ha assunto una piega positiva, anche se sul futuro del gallese persistono sempre grossi dubbi.

Arrivato a gennaio in prestito dalla Juventus, in estate farà ritorno a Torino in virtù di un contratto in scadenza nel 2023 e, a bocce ferme, si faranno le dovute riflessioni. Con queste dichiarazioni riportate da 'The Herald', Ramsey ha però ammesso di essere del tutto concentrato su un finale di stagione che vede la squadra scozzese in corsa per tre obiettivi.

"Mi sento bene. La cosa che più mi è mancata negli ultimi anni è la continuità. Riesco ancora a produrre i numeri richiesti e non ho problemi, devo solo prendere il ritmo. Mi sento sempre più a mio agio, le partite si fanno importanti e spero di poter dare un contributo decisivo. Sono venuto qui per vincere e dimostrare ciò che so fare".

A fine stagione Ramsey e la Juventus si siederanno ad un tavolo e solo allora verrà presa una decisione.

"Non è il momento di entrare troppo nei dettagli. Manca ancora un anno alla scadenza del contratto con la Juventus, quindi dovremo rivalutare la situazione in estate e capire quali saranno le intenzioni del club. Discuteremo e rifletteremo sul da farsi al termine della stagione".