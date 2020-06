Ramsey e l’approdo alla Juve: “Era Szczesny l’uomo delle informazioni”

Aaron Ramsey parla dei suoi primi mesi alla Juventus ed esalta Paulo Dybala: “E’ incredibile, fa delle cose che lasciano senza fiato”.

Approdato alla la scorsa estate, dopo una lunghissima avventura all’, Aaron Ramsey ha impiegato pochissimo tempo a prendere confidenza con il ‘mondo bianconero’. Messi alle spalle alcuni problemi fisici che l’hanno inizialmente limitato, nel corso della stagione si è guadagnato una posizione sempre più importante nella rosa di Maurizio Sarri.

Il centrocampista gallese, in un’intervista a ‘The ’, ha spiegato cosa ha favorito il suo inserimento.

“Szczesny era il mio uomo per le informazioni privilegiate. E’ qui da un po’ di tempo e conosce perfettamente il club. Aveva solo cose positive da dirmi. Solo grandi parole”.

Ramsey ha parlato anche della vicinanza di Andrea Agnelli alla squadra.

“Viene quasi tutti i giorni, se non tutti i giorni, a parlare con i giocatori o semplicemente a prendere un caffè con i ragazzi. Un presidente fa così, dà l’esempio a tutti e mostra che ci siamo tutti dentro insieme”.

Tra gli ostacoli da superare c’è stata la lingua.

“Adesso capisco molto di più. Comprendo la struttura delle frasi e il mondo in cui funzionano. Ho bisogno di imparare più parole perchè ho ancora un vocabolario limitato. Ho provato a leggere le pagine sportive sui giornali e cose del genere, ma uso ancora molto Google Translate”.

Ramsey ha spiegato quali sono le differenze tra il calcio inglese e quello italiano.

“A Sarri piace approfondire molto le cose. La tattica qui, specialmente in , rappresenta un qualcosa di molto importante. La maggior parte dei giorni la passiamo facendo una sorta di lavoro tattico in preparazione alla successiva partita. La Premier League è più end-to-end. C’è più libertà in attacco e probabilmente ci sono più spazi da sfruttare. Qui molte squadre, soprattutto contro le grandi, si difendono più basse. Devi avere molta più pazienza e devi cercare di muovere la palla più velocemente in certe aree per incoraggiare qualcuno ad uscire fuori posizione”.

L’ultima partita giocata dalla Juventus è stata quella a porte chiuse contro l’.

“E’ stata estremamente importante per noi e per i tifosi, anche se è stata giocata in uno stadio vuoto. Abbiamo fatto un grande lavoro per ottenere i tre punti e per tornare in vetta alla classifica, perché nessuno sapeva cosa sarebbe accaduto. Il campionato poteva continuare o poteva essere annullato, non sapevamo se la classifica sarebbe rimasta quella”.

Tra i compagni che più hanno impressionato Ramsey c’è Dybala.

“Posso confermare che è incredibile. E’ molto dotato e alcune cose che fa in allenamento o in partita lasciano veramente senza fiato”.

Alla Juventus ha la possibilità di condividere lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo.