Ramsey in panchina per 120 minuti: i Rangers vincono la Coppa di Scozia

La Coppa di Scozia non sarà certo l'Europa League, ma i Rangers evitano comunque di perdere due finali in quattro giorni. Dopo i tempi supplementari, infatti, la squadra di Van Bronckhorst ha vinto la Scottish Cup contro gli Hearts, che non è riuscita a superare un club visibilmente stanco fisicamente e mentalmente dopo la gara di Siviglia.

Ad Hampden Park, i Rangers hanno conquistato la coppa in casa grazie a Jack prima e Wright poi, rispettivamente al minuto 94 e 97 del primo tempo supplementare. La paura di un nuovo k.o è serpeggiata per tutto l'incontro, ma dopo il fischio che ha sancito la fine dei tempi regolamentari, il team di Glasgow è tornato in campo deciso ad evitare la disfatta.

Una gara in cui sono nuovamente partiti titolari i vari Aribo e Tavernier, mentre una chance è stata data anche all'ex Atalanta, Diallo, in prestito dal Manchester United. Difficile una conferma, vista la delusione degli ultimi mesi, arrivata anche nella finale contro gli Hearts, seppur vinta.

Non ha giocato nemmeno un minuto, invece, Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, unico a sbagliare un rigore nella lotteria dagli undici metri contro l'Eintracht, è rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro: stavolta nessun ingresso in campo per un eventuale penalty, come accaduto nella finale di Siviglia.

Del resto l'uno-due di reti a inizio supplementari ha rapidamente scongiurato un ulteriore prolungamento per una nuova serie di rigori, con le reti di Jack e Wright bastate per il 34esimo titolo dei Gers.

Per Ramsey si chiude così la stagione in prestito dalla Juventus, in cui tornerà a partire da luglio. Non è ancora chiaro quale sarà il destino del centrocampista gallese, spedito in Scozia a titolo temporaneo proprio per le zero chances sotto Allegri. Un ruolo da protagonista in bianconero nel 2022/2023 appare improbabile.

Ramsey chiude la sua era ai Rangers con 13 gare giocate, di cui 9 da titolare, 2 goal e 2 assist. In sette occasioni, compresa la finale contro gli Hearts non è sceso in campo, guardando i compagni dalla panchina. La Coppa di Scozia arrichisce il suo palmares, ma la delusione del 2022 rimarrà comunque tale.