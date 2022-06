Ramsey in lacrime: Galles ai Mondiali, sogno realizzato

Ha sbagliato parecchio nella finale playoff contro l'Ucraina, ma è apparso in forma: con il Galles è un altro giocatore, tre goal nellle ultime gare.

Il 2022 è stato fin qui un anno di alti e bassi, in stile luna park, per Aaron Ramsey. In prima pagina per il trasferimento dalla Juventus ai Rangers. Per l'errore dal dischetto, decisivo, in finale di Europa League e dunque per il successo in Coppa di Scozia. Ora, la qualificazione ai Mondiali.

Il Galles di Ramsey si è infatti preso l'ultimo posto disponibile per le rappresentative europee grazie al successo di misura sull'Ucraina, a terra dopo l'autogoal di Yarmolenko nella prima frazione. Un match che ha visto gli ospiti decisamente più in forma, ma comunque sconfitti e fuori dai Mondiali.

Non una gara facile per Ramsey contro l'Ucraina, ma rispetto a molte prestazioni stagionali ha dimostrato di essere in forma. A riposo nel match di Nations League contro la Polonia, è partito titolare per la finalissima playoff: ha sbagliato parecchio in fase di costruzione, riuscendo però ad essere importante al momento di recuperare il pallone in mezzo.

Nell'1-0 contro l'Ucraina non passerà alla storia l'errore a inizio secondo tempo che poteva essere fatale al Galles: ad altezza del dischetto conclusione fuori. Posizione ghiotta e mani nei capelli dei tifosi britannici, che ricorderanno la qualificazione e non certo il mancato raddoppio di Ramsey.

Al triplice fischio di Lahoz, Ramsey si è lasciato andare come tanti suoi compagni: lacrime per lo storico risultato, arrivato 64 anni dopo l'ultima e unica partecipazione del Galles ai Mondiali, nel 1958 (fu il Brasile di Pelè ad eliminare i britannici).

Ramsey proseguirà ora la Nations League con la maglia del Galles, per poi far ritorno alla Juventus: il contratto con i Rangers - in prestito - non è stato rinnovato e per l'ex Arsenal si riaprono le porte bianconere. Per quanto? Probabilmente per poco.

Il 31enne non sembra rientrare nei piani di Allegri e della Juventus, che dovrà andare a caccia di un nuovo acquirente durante il calciomercato estivo al via a luglio.

Di certo esistono due Ramsey: uno gioca con i club senza continuità, l'altro trascina il suo Galles ai Mondiali. In finale playoff non è stato decisivo, ma le zero sconfitte dell'ultimo anno con lui in campo e i tre goal contro Bielorussia e Repubblica Ceca lo dimostrano.