Ramsey fuori dal progetto alla Juventus: resta senza numero di maglia

Il gallese è rientrato dal prestito ai Rangers ma non resterà, la Juventus non gli ha neanche assegnato un numero di maglia.

Ufficialmente il suo cartellino è ancora di proprietà della Juventus, dove è rientrato dopo il prestito di sei mesi a Glasgow, il futuro di Aaron Ramsey però sarà lontano da Torino.

L'ulteriore conferma di un addio ormai scritto da tempo arriva scorrendo lo store bianconero in cui non compare la numero 8 indossata da Ramsey prima del suo trasferimento in Scozia.

La Juventus insomma non ha assegnato alcuna maglia al gallese che deve trovarsi una nuova sistemazione nelle prossime settimane anche in vista dei Mondiali.

Andrea Pirlo avrebbe voluto portare Ramsey con sé in Turchia ma il presidente del Karamguruk si è arreso qualche giorno fa, annunciando che l'accordo non è stato trovato.

L'unica certezza, ad oggi, è che nella prossima stagione Ramsey non giocherà con la Juventus.