Ramsey delude anche in Nazionale: zero tiri contro la Svizzera

Il giocatore della Juventus, reduce da una stagione negativa in bianconero, delude anche al debutto agli Europei col suo Galles.

Euro 2020 per Aaron Ramsey deve essere l'occasione del riscatto dopo una stagione, l'ultima, da dimenticare con la maglia della Juventus. Il debutto del centrocampista però è stato tutt'altro che brillante.

Ramsey, schierato ovviamente titolare in Galles-Svizzera seppure in una posizione leggermente più arretrata rispetto al solito, ha ampiamente deluso.

Specie nel primo tempo il giocatore bianconero ha faticato ad entrare nel vivo del gioco, finendo nella morsa composta dall'atalantino Freuler e dall'obiettivo della Roma, Xhaka.

Nella ripresa la prestazione di Ramsey è leggermente migliorata, forse anche grazie all'ìnevitabile calo atletico degli avversari. Ma i numeri della sua prima gara a Euro 2020 restano impietosi.

44 tocchi, 36 passaggi di cui l'88,9% riuscito, ma soprattutto una sola occasione creata, zero tiri e un solo contrasto. Il tutto prima di essere sostituito in pieno recupero. Davvero troppo poco per chi sulle spalle indossa la maglia numero 10 e dovrebbe essere il trascinatore della sua Nazionale.

La sensazione, insomma, è che Ramsey sia ancora lontanissimo da una condizione fisica appena sufficiente. E senza di lui il Galles rischia di fare davvero poca strada, mentre per la Juventus se le cose continueranno così sarà difficile trovargli una nuova sistemazione.