Ramsey confessa: "Temo di ingrassare, mia moglie ama cucinare e io mangiare"

Aaron Ramsey aspetta di riprendere la stagione e di tornare ad allenarsi con la , anche perché se dovesse continuare ancora a lungo questa quarantena, come ammette lui stesso, potrebbe prendere troppo peso...

Nel corso di un'intervista al 'Sun', infatti, il centrocampista della Juventus racconta una sua "debolezza".

Ramsey poi racconta anche dopo qualche mese l'ambiente dela Juventus. Parole al miele anche per Cristiano Ronaldo...

"La è un club enorme, uno dei più grandi in Europa. C'erano altri club interessati a me, ma mi sono sentito desiderato da loro, poi con la storia che hanno,con i giocatori che c'erano, non ho avuto dubbi. Sono dei vincitori seriali ed era qualcosa che mi interessava parecchio. Volevo andare da qualche parte per gareggiare in ogni stagione per due, tre, quattro trofei. Cristiano Ronaldo? È un atleta eccezionale. È il primo ad andare in palestra, prima fa tutta la sua routine quotidiana e poi va in campo per l'allenamento".