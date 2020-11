Rampulla su Dybala: "Destabilizzato? Spero non sia una questione economica"

L'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla: "Dybala guadagna già un sacco di soldi, deve semplicemente giocare per il fuoriclasse che è".

La ritrova la vittoria in campionato e soprattutto Cristiano Ronaldo, subito decisivo dopo il suo ingresso in campo al posto di Paulo Dybala, che conferma invece un momento di forma non eccelso. Sulla questione si è espresso l'ex portiere bianconero Michelangelo Rampulla.

Chiaro il messaggio ai microfoni di 'Tuttojuve' dell'ex juventino alla 'Joya', che non sta vivendo un momento brillantissimo dopo la lunga assenza:

"Mi è sembrato un po' scoraggiato al momento dell'uscita, poi certo non è stato gradevole vedere il tuo sostituto, anche se si chiama Cristiano Ronaldo, far goal dopo due minuti. Sicuramente non sarà in condizione, non avendo giocato con regolarità è normale che oggi non brilli. Mi auguro che quell'atteggiamento mostrato al momento della sostituzione non sia una questione economica, guadagna già un sacco di soldi e quando gioca deve lasciare fuori dal campo le ulteriori richieste fatte dal suo procuratore".

Una pedina sicuramente importante per la Juventus, ma Rampulla ricorda la mentalità di un club che pone gli equilibri di squadra sicuramente davanti al singolo:

"Non deve esser destabilizzato mentalmente per questo motivo, c'è di peggio visto anche il periodo in cui viviamo. Paulo deve semplicemente giocare per il fuoriclasse che è, né più né meno. Mi auguro che ritrovi al più presto la condizione, non può brillare di certo quando non lo è. Avendo vissuto per tanti anni alla , però, ho capito che tutti sono importanti e nessuno è indispensabile, il club nella propria storia ha fatto a meno di giocatori come Zidane e ha vinto comunque".

Troppo importante il rientro di Ronaldo per la Juventus, che sblocca definitivamente la partita grazie al suo fuoriclasse: