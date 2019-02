Ramos sul giallo e sull'inchiesta UEFA: "Sorpreso dal clamore, non avevo scelta"

Ramos sul giallo contro l'Ajax: "Non avevo altra scelta, era un contropiede pericoloso. Il giallo lo avrei potuto prendere anche nella fase a gironi".

In piena inchiesta UEFA, il difensore e capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha deciso di dire la propria sul presunto cartellino giallo che avrebbe volontariamente ottenuto nel corso del match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Ajax, in maniera tale da essere squalificato in vista del ritorno ed essere disponibile, senza diffida, in occasione degli eventuali quarti di finale.

Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Marca. In primis si dice molto sopreso di tutto questo clamore creatosi. E soprattutto chiarisce quanto affermato a caldo nel post-partita.

"Sono molto sorpreso di quello che sta succedendo. Mi riferisco al fatto che secondo alcuni ho voluto prendere di proposito un cartellino di giallo. In realtà non avevo scelta, ero cosciente che avrei potuto prendere una sanzione ma era un contropiede molto pericoloso all'88' minuto. Quindi mentirei se dicessi che non sapevo che stavo commettendo un fallo, ma non avevo altra scelta".

Successivamente aggiunge che, avesse voluto, avrebbe potuto utilizzare questo escamotage anche durante gli ultimi match della fase a gironi, dove i Blancos erano qualificati con due turni di anticipo.