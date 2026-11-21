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L'attaccante portoghese ha segnato solo due goal in campionato, l'ultimo più di un mese fa. Ma in conferenza Ruben Amorim ha difeso Gonçalo Ramos spiegando cosa non sta funzionando al Milan e sottolineando il suo grande lavoro per la squadra.

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Gonçalo Ramos non segna da più di un mese, vero, ma è davvero solo tutta colpa sua? A dare una risposta schietta è stato Ruben Amorim, che prima di Milan-Frosinone ha parlato pubblicamente delle difficoltà dell'attaccante rossonero.

D'altronde in estate la società ha investito molto per acquistare Ramos dal PSG proprio su esplicita richiesta del tecnico, suo connazionale e da sempre grande estimatore dell'attaccante per il quale non ha di fatto neppure chiesto un'alternativa accontentandosi di trattenere Camarda.

Ramos fin qui ha giocato sempre titolare nelle prime undici giornate di campionato, ma almeno a livello realizzativo non sta ripagando le attese dei tifosi che da un attaccante costato così tanto si aspettavano sicuramente di più.

COSA NON STA FUNZIONANDO CON RAMOS

Alla vigilia di Milan-Frosinone, come dicevamo, Amorim si è soffermato a lungo sulle difficoltà che sta incontrando Ramos addossandosi gran parte della responsabilità per lo scarso rendimento realizzativo del numero 9. Pur senza escludere un probabile ritorno sul mercato a gennaio.

"Possiamo dire che un'opzione in più potrebbe essere una buona cosa per aiutare Camarda e Ramos, ma penso che le difficoltà di Ramos siano le difficoltà della squadra. Ho avuto due settimane per capire i dati che avete voi e che ho io. Non stiamo raggiungendo l'ultimo terzo di campo. Siamo una delle peggiori squadre nell'entrare nell'ultimo terzo e restarci.

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Non tiriamo molto in porta, non stiamo aiutando Ramos. La mia sensazione sull'ultima partita è che senza Ramos non ci sono quei goal. Ha recuperato palla, ha fatto l'assist per Pulisic. Senza Ramos non c'è goal. Quindi il mio obiettivo è spingere la squadra in avanti.

Questo è il mio lavoro, non il lavoro di Ramos, e dobbiamo spingere tutti i nostri giocatori, Ramos è in difficoltà perché la squadra è in difficoltà, ma Ramos è quello che segue di più il centrocampista, il difensore centrale. So che non è il suo compito.

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So che abbiamo comprato un giocatore per fare goal, ma non stiamo facendo, non sto facendo il mio lavoro per aiutare Ramos, mentre Ramos sta facendo di tutto per aiutare me. E so che Ramos segnerà molto, ma dobbiamo spingere la squadra in avanti affinché possa giocare nella posizione di centravanti".

I NUMERI DI RAMOS

Di certo i numeri di questo inizio di stagione per Gonçalo Ramos non sono positivi. Il portoghese ha segnato tre goal complessivi col Milan tra campionato ed Europa League. L'ultimo è arrivato il 18 ottobre su rigore nel 3-2 casalingo contro l'Atalanta.

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Ramos sembrava essersi sbloccato già alla seconda giornata quando aveva realizzato la rete del definitivo 2-0 sempre a 'San Siro' contro il Venezia ma nelle settimane successive non ha più segnato e spesso non ha praticamente mai tirato in porta. L'altro goal del portoghese è stato quello siglato a Salisburgo in Europa League.

Poco, troppo poco specie considerando come invece col Portogallo i numeri realizzativi di Ramos siano molto diversi. Sono tre infatti le reti di Ramos in sei partite di Nations League, di cui cinque da titolare. Anche se nelle gare giocate a novembre l'attaccante del Milan è rimasto a secco anche in Nazionale.