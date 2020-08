Rammarico Conte: "L'Inter ha raccolto i punti che ha meritato, ma meno di quanto seminato"

Il tecnico dell'Inter ha parlato nuovamente della Serie A e della classifica finale nerazzurra alla vigilia del match contro il Getafe.

Si è conclusa con un solo punto dalla Campione d' la prima stagione di Antonio Conte alla guida dell' . Certo, dopo aver conquistato lo Scudetto i bianconeri hanno mandato in campo riserve e giovani, ma negli annali rimane una sola lunghezza a separare la prima e la seconda in classifica.

82 punti per l'Inter, un bottino importante di cui il tecnico nerazzurro Conte ha parlato alla vigilia della sfida di contro il . Dopo l'ottima prova contro l' , per i meneghini ci sarà la sfida continentale degli ottavi, per provare a volare in e contendersi il trofeo nella fase finale.

Nel raccontare la classifica finale dell'Inter, Conte ha applaudito i suoi, con un po' di rammarico:

"La squadra ha raccolto i punti che ha meritato, anche se penso che abbiamo raccolto qualcosa in meno di quanto seminato".

Il pronti via e il secondo posto ad un punto dalla Juventus nove volte di fila Campione d'Italia non è però da buttare:

"82 punti e secondo posto penso siano sintomo di un buon campionato, con progressi importanti".

Non è chiaro se Conte rimarrà all'Inter anche in futuro dopo le dichiarazioni importanti post Atalanta. Intanto però la base di una vera e propria lotta con la Juventus è stata lanciata, basti vedere come è andato il campionato: nonostante qualche stop di troppo e le ultime due partite, alla fine la classifica recita un solo -1.