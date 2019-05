Rami incontra Dybala: "Cittadinanza? Mi interessava di più incontrare Paulo"

Il 13enne che ha sventato la tragedia sul bus dirottato a Milano ha incontrato Dybala allo stadio: "Per la cittadinanza nessuno si è fatto vivo".

Ricorderete tutti Rami Sheata, il ragazzo 13enne che lo scorso marzo ha salvato i compagni di classe in ostaggio sul bus incendiato a San Donato Milanese , ha realizzato il sogno di incontrare Paulo Dybala, suo idolo.

Come annuncia Paulo Dybala su Instagram, l'incontro è avvenuto ieri sera in occasione del Derby contro il . La Joya ha riservato parole dolci per il ragazzo, che poi è stato anche intervistato da 'Huffington post'.

"A un certo punto a fine primo tempo mi sono girato e l’ho visto arrivare. Non ci volevo credere. Sono corso da lui e l’ho abbracciato. Mi ha chiesto come stavo e poi ha detto che sono un grande, che sono veramente un eroe. Io l’ho ringraziato per essere venuto. Tremavo, ero agitatissimo. Ma lui mi ha messo subito a mio agio. Si è seduto accanto a me e abbiamo guardato tutto il secondo tempo insieme. Poi mi ha anche regalato la maglia autografata".

Un gesto davvero bello da parte di Paulo Dybala. Poi il giovane Rami ha parlato anche della richiesta di cittadinanza, vorrebbe tanto.