Rami, critica a Garcia durante una partita a FIFA: "Non c'è anima, come le sue squadre"

Il difensore francese ha lanciato una frecciata al suo ex allenatore: in seguito si è scusato, giustificando il suo comportamento.

Il mondo del calcio sta tornando, seppur a piccoli passi, alla normalità: alla ripresa non prenderà parte Adil Rami, rimasto svincolato dopo la fine dell'esperienza in al Sochi, con cui ha rescisso il contratto in seguito al mancato pagamento dello stipendio causa emergenza Coronavirus.

Il difensore francese, in attesa di una nuova squadra, ha approfittato del periodo di 'vacanza' per lanciare il suo nuovo canale Twitch: in occasione della prima diretta si è esibito in una partita al popolare videogioco FIFA 20. La notizia, però, è un'altra.

Durante l'evento live, infatti, Rami si è lasciato andare ad una dichiarazione - tra il serio e il faceto - contro Rudi Garcia, suo ex tecnico ai tempi del (dal 2008 al 2011) e del (dal 2017 al 2019).

"Non c'è partita, non c'è anima. Sembra che sia Rudi Garcia l'allenatore".

Frase che ha subito fatto il giro della in maniera virale, costringendo Rami a scusarsi su Instagram e a giustificare un comportamento all'apparenza senza senso.

"Tutto ciò non era voluto. Stavo trasmettendo in streaming, giocavo a FIFA e mi stavo arrabbiando con i miei giocatori. Faccio sempre battute del genere quando gioco, parlo di tutti. E' uno scherzo, ovviamente i giornalisti hanno presa sul serio: il colpevole sono io e a loro sto dando da mangiare. Mi scuso per questa battuta, ma mi fa arrabbiare il fatto di dovermi scusare per quello che faccio mentre gioco alla PlayStation. Non potete impedirmi di essere al naturale: anche quando trasmetto in streaming devo seguire un copione?".

Chissa cosa ne pensa Garcia, attualmente alle prese con problemi ben più importanti: il suo dovrà sfidare la ad agosto dopo mesi di inattività e senza Tousart, match-winner dell'andata che dal 1 luglio sarà un giocatore dell'Hertha Berlino.