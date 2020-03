Rama e quel giubbotto della Juventus: "Vale la pena perdere qualche elettore interista"

Il premier albanese Edi Rama ha commosso l' intera inviando nel nostro paese 30 sanitari per combattere in prima linea l'emergenza Coronavirus. Le sue foto con il giubbotto della hanno fatto il giro del web.

Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Rama ha raccontato la sua passione per i colori bianconeri, che parte da lontano:

"Io sono juventino fin da bambino, sopra il mio letto c’era la foto di Zoff . Prima di spegnere la luce lo guardavo. Ieri, oggi e sempre, Zoff è il mio preferito. La è l’emanazione dello spirito che fa quadrato per vincere, anche contro ogni previsione. Mi hanno fotografato con i giubbotti del club: sono belli, vanno bene in tempi duri come questi. Vale la pena rischiare di perdere qualche elettore interista…".

In il premier albanese ha però ammirato molto anche Josè Mourinho, nonostante guidasse la grande rivale della sua Juventus:

"E confesso la mia macchia su Mou: quando era in Italia, mi affezionai cosi tanto che ho gioito per le sue vittorie! Lo so, sembra una peccato mortale, ma non posso nasconderlo".