Rakitic vuole tornare a giocare: "Pronto a correre il rischio del contagio"

Rakitic prende posizione e chiede di tornare a giocare: "Dobbiamo restituire qualcosa alla società. Anche i dipendenti dei supermercati rischiano".

Mentre molti calciatori chiedono assolute garanzie sanitarie per tornare a giocare c'è chi va controcorrente e sarebbe pronto a tutto per fare ripartire il calcio.

Ivan Rakitic, in una lunga intervista a 'Marca', si dice infatti anche disposto a rischiare il contagio da Coronavirus. Proprio come già fanno altri lavoratori.

"Voglio tornare a giocare. Lo dico con la consapevolezza che il rischio sarà molto piccolo, ma anche per la solidarietà con coloro che hanno giocato per noi dal primo minuto e che continueranno così per molti giorni. Dobbiamo giocare con le massime misure di sicurezza, sapendo che non sarà mai sicuro al cento per cento, per noi come per qualsiasi lavoratore. Anche i dipendenti dei supermercati si cambiano negli spogliatoi e hanno le stesse possibilità di contrarre il virus rispetto a noi, o forse anche di più. Loro corrono quel rischio e anche io voglio farlo”.

“Penso che abbiamo quel debito, dobbiamo restituire alla società quel che abbiamo ottenuto in questi anni, e non dico solo il termini economici: dobbiamo tornare a far divertire la gente, perché non parli solo di virus. Leggo in questi giorni di danni economici, di calendari, di retrocessioni, ma non leggo nulla di passione della gente. La ha dichiarato chiuso il campionato? Penso che non esista una ricetta univoca. Ciascun Paese si regola secondo la propria situazione”.

Il motivo principale, oltre alla passione per il pallone, è la volontà del centrocampista deldi fare qualcosa che possa aiutare i tanti tifosi in giro per il mondo.

Rakitic infine non nasconde di avere a sua volta provato qualcosa di molto simile alla paura in queste settimane.

"L'incertezza mi preoccupa molto. Sono una persona molto organizzata a cui piace organizzare tutto. Mi manca portare le mie bambine al parco. La mia famiglia è divisa tra , e ma per fortuna abbiamo potuto vederci tramite le videochiamate".

Ora però secondo Rakitic è il momento di tornare a correre dietro un pallone. A qualsiasi costo.