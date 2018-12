Rakitic premiato: suo il goal più bello dei gironi di Champions League

La rete più bella dei gironi, secondo gli utenti del sito dell'UEFA, è quella di Rakitic al Tottenham. Battuti Icardi e Cristiano Ronaldo.

In attesa che torni a febbraio con i sedicesimi di finale al termine di un lungo letargo, c'è chi dà ancora uno sguardo alla precedente fase di Champions League. Come la UEFA, che ha premiato la rete più bella messa a segno nei gironi.

Si tratta del destro vincente di Ivan Rakitic a Wembley, in casa del Tottenham, lo scorso 3 ottobre: tocco all'indietro di Coutinho e terrificante botta al volo del croato per il goal del momentaneo 0-2. Il Barcellona avrebbe poi vinto per 4-2 in casa degli inglesi.

La maggioranza degli utenti del sito UEFA.com ha deciso di votare attraverso il sondaggio proprio il gioiello di Rakitic come goal più bello segnato nella fase a gironi di Champions League. Ignorando, o non premiando, altre perle altrettanto belle.

Gli avversari di Rakitic, per dire, erano Mauro Icardi e Cristiano Ronaldo: altri due goal fantastici, sempre al volo, rispettivamente contro il Manchester United e lo stesso Tottenham. Ma né il portoghese né l'argentino hanno ricevuto il favore del pubblico.

In lizza c'era anche Ousmane Dembélé, andato in rete con un'azione in velocità ancora una volta contro il Tottenham, ma questa volta al ritorno. Nemmeno lui, così come Icardi e Cristiano Ronaldo, è riuscito ad issarsi al primo posto del sondaggio.