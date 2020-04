Rakitic e l'addio al Barcellona: "Non sono un sacco di patate, decido io dove andare"

Un contratto in scadenza nel 2021 e un futuro ancora tutto da definire. Ivan Rakitic ha vissuto mesi complicati al e ora valuta gli scenari possibili sul suo futuro.

Al 'Mundo Deportivo' il croato ha chiarito che la sua intenzione sarebbe quella di andare a scadenza di contratto, dunque rimanere in blaugrana anche nella prossima stagione.

Nella prima parte dell'annata in corso, prima dell'interruzione, il croato ha vissuto un momento particolare, senza riuscire a trovare troppo spazio nelle dinamiche di Valverde, prima di tornare importante negli ultimi mesi.

Sullo sfondo rimane la prospettiva di un già chiacchierato possibile ritorno al , ipotesi che per ora Rakitic non scarta. Anzi, manda anche un messaggio a Monchi. In attesa di una chiamata.

“Ho sempre detto che tornare sarebbe un sogno, ma non dipende da me. Monchi ha il mio numero, recentemente non mi ha chiamato, neanche per il mio compleanno... La cosa importante è giocare in un posto in cui la mia famiglia e io stiamo bene, in cui sono rispettato e amato”.