Rakitic lascia la nazionale croata: "Sarò sempre un tifoso"

Dopo 106 presenze e 15 goal, Ivan Rakitic lascia la nazionale croata. Il centrocampista ex , che si è trasferito al soltanto tre settimane fa, ha annunciato oggi la sua volontà di chiudere il lungo capitolo con la selezione.

La notizia è stata comunicata dalla stessa nazionale croata, insieme a un ringraziamento sentito nei confronti del centrocampista, uno dei simboli e dei pilastri. Anche al Mondiale 2018, dove soltanto la in finale ha battuto la selezione balcanica.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team 🚀😢



Raketa, thank you for EVERYTHING 👏🏼❤️🇭🇷🥈



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️🙏🏼#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj