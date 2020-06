Rakitic allontana Juventus e Napoli: "Nulla da discutere col Barcellona, voglio restare"

Negli ultimi mesi è finito in cima alla lista dei possibili trasferimenti, ma Ivan Rakitic non ha nessuna intenzione di lasciare il . Il centrocampista croato è stato accostato alla e nelle ultime settimane anche il è finito sulle sue tracce.

Intervistato ai microfoni di 'Tportal', il giocatore blaugrana ha fatto chiarezza sul proprio futuro:

"Dieci o quindici giorni fa ho parlato con il club e la conclusione è che non ho nulla di cui discutere perchè ho un contratto fino al 2021 con il Barcellona ed è il posto dove voglio restare e giocare . Inoltre mia moglie e le mie figlie stanno bene qui, non ho motivo di pensare ad altro".

Rakitic vuole dunque giocarsi di nuovo le sue possibilità di recuperare posizioni nelle gerarchie del Barcellona nonostante il poco spazio trovato nelle ultime gare:

"Non è bello quando non giochi, soprattutto quando non capisci il perchè e non ti spiegano il motivo. Ma rispetto le decisioni dell'allenatore, si tratta di uno sport di squadra non individuale".