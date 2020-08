Rakitic al Siviglia: niente Inter, tornerà nel suo vecchio club

Pronto un triennale per il centrocampista croato, che lascerà il Barcellona dopo sei stagioni e tredici trofei conquistati.

E' stato accostato per mesi all' , ma alla fine Ivan Rakitic ha deciso di rimanere in e tornare al suo vecchio grande amore, il . Il centrocampista croato, infatti, è ad un passo dal rivestire la maglia dei Campioni dell' in carica: manca ormai solo l'ufficialità.

Come evidenzia Marca, Rakitic sta già svolvendo le visite mediche per poter tornare al Siviglia e nei prossimi giorni verrà annunciato il nuovo corso del croato nel suo vecchio club, sei anni dopo averlo lasciato per approdare al e vincere la .

Con il Siviglia il classe 1988 ha giocato tra il 2011 e il 2014, vincendo l'Europa League del 2014: dopo tredici trofei al Barcellona, la scelta di cuore di tornare in biancorosso, così da giocare la Champions League e provare a tornare al top nel suo ruolo.

Rakitic sostituirà di fatto Banega, che continuerà la sua carriera in . Il croato sarà il terzo acquisto ufficiale dopo Suso, riscattato dal , e Oscar Rodriguez, arrivato dal per essere il nuovo trequartista di Lopetegui.

Per Rakitic è pronto un triennale e la possibilità di giocare prestissimo la Supercoppa Europea contro il , in virtù dell'ennesima Europa League vinta dal team spagnolo. Niente dunque, dopo essere finito nelle voci di Inter, e non solo, per tanto tempo.

Ceduto Arthur alla , con Vidal in bilico, anche Rakitic lascia il Barcellona. Continua così la rivoluzione blaugrana, con Messi grande dubbio e la consapevolezza di aver già detto addio al tecnico Setien e al dirigente Abidal, entrambi ufficialmente ex blaugrana da qualche giorno.